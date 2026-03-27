政府は、電気自動車（ＥＶ）などのエコカーへの補助金の算出基準を見直す方針を固めた。

２０２６年度から、国産電池の調達やレアアース（希土類）の安定確保など、国内での持続的なエコカー普及に貢献するメーカーの車両への補助を手厚くする。経済安全保障を重視した評価制度とし、サプライチェーン（供給網）の強化を促す。

見直されるのは国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（ＣＥＶ補助金）」で、４月１日以降の登録車が対象。補助の減額幅が大きい車両については、２７年１月１日以降の適用とする。経済産業省が近く新たな基準を公表する。

補助金の水準は、対象車種の環境性能やメーカーごとのエコカー普及への取り組みなどを総合した評価点により決まる。１３０点以上が満額補助の対象で、ＥＶは最大１３０万円（軽は最大５８万円）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）は最大８５万円、燃料電池車（ＦＣＶ）は最大１５０万円となっている。

新たな基準では、評価点の配分を見直す。経済安全保障推進法に基づき、国内での電池の安定供給に貢献しているかや、レアアースなど重要鉱物の安定確保に取り組んでいるかなどの配点を引き上げる。一方、車両の環境性能やリサイクル対応、自治体との連携協定の締結の有無など、メーカーごとの取り組みに差がつきにくくなっている項目の配点を引き下げる。

基準の見直しで、メーカーごとの補助額の差が大きくなる見通しだ。経済安保法に基づく国産電池の調達計画の認定を受けているのは、現在はトヨタ自動車、ホンダ、ＳＵＢＡＲＵ（スバル）、マツダの４社で、４社のＥＶなどは補助額が引き上げられる公算が大きい。一方、海外メーカーの電池を採用する日産自動車や欧州勢などは補助額が引き下げられる見通しだ。

ＥＶは世界的に販売が減速し、企業の投資意欲が後退している。ただ、電池などの主要部品を海外に依存すれば、国内で安定的に生産するのが難しくなるため、政府は国内投資などに前向きなメーカーの補助を手厚くし、ＥＶが持続的に活用される環境を整える。