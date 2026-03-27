◇ナ・リーグ カージナルス9-7レイズ（2026年3月26日 セントルイス）

カージナルスの大型新人、JJ・ウェザーホルト内野手（23）が本拠地でのレイズとの開幕戦でメジャー初安打初本塁打となる一発を放つなど攻守でチームの勝利に貢献した。

ウェザーホルトは2024年のMLBドラフト1巡目（全体7位）でカージナルスから指名されたトッププロスペクト。昨季は2A、3Aで合わせて109試合に出場し、打率・306、17本塁打、59打点を記録。開幕メジャーをつかみ、この日は1番・二塁で先発出場しデビューを果たした。

初回の第1打席こそ中飛に倒れたものの、3回先頭で迎えた第2打席に2ストライクからレイズ・ラスムセンの外角直球を仕留めて中堅の芝生に突き刺さる今季1号の先制ソロ。記念すべきメジャー初安打を初本塁打でマークするド派手なデビューで仲間から祝福を受けると、地元セントルイスファンのカーテンコールにしっかりと応えた。守備でも7回にセンターへ抜けようかというゴロに追いついてジャンピングスローでアウトに。チームも6点のビハインドを背負った直後の6回に8得点するなど開幕戦を逆転勝利で飾った。

試合後のテレビインタビューでウェザーホルトは「最初の2球を打ち損じてイライラしていた。感情が高ぶって振りすぎていた。バットの芯に当てることだけを言い聞かせた」と振り返った。

また、この日はウェザーホルトだけでなく、村上（ホワイトソックス）、メッツのカーソン・ベンジもデビュー戦でメジャー初安打を本塁打で記録。各球団の有望株が開幕戦でド派手なデビューを飾った。