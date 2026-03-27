【SQUARE ENIX POP UP STORE】 開催期間：4月17日～5月10日 場所：池袋PARCO 本館 地下2階 SPOT（東京都豊島区南池袋1-28-2） 営業時間： 11時～21時

スクウェア・エニックスは、ポップアップショップ「SQUARE ENIX POP UP STORE」を、池袋PARCO 本館 地下2階 SPOTにて4月17日より5月10日まで開催する。

本ポップアップショップでは、「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」「キングダム ハーツ」のほか、「鋼の錬金術師」の関連グッズなどが販売される。

展開されるのは、「ファイナルファンタジー チョコボサブレ チョコボ ＜はちみつ風味＞」（4月25日発売）や「スマイルスライム 陶器貯金箱 メタルスライム」（オフィシャルショップ限定）など。

ほかにも、「NieR:Automata ミニぬいぐるみ 2B(ヨルハ 二号 B型)」や「『鋼の錬金術師』トレーディングスクエア缶バッジ」などが展開される。

また、同ショップで3,000円以上購入した人は特典として各作品のオリジナルカード（全7種）をランダムに1枚もらえる。なお、一部アイテムには購入制限が設けられている場合がある。

「ファイナルファンタジー チョコボサブレ チョコボ ＜はちみつ風味＞」価格：1,836円（4月25日発売）

「スマイルスライム 陶器貯金箱 メタルスライム」価格：2,970円（オフィシャルショップ限定）

「ファイナルファンタジーVII ポリゴンソフビ クラウド・ストライフ」価格：3,300円

「FINAL FANTASY VII REBIRTH Original Soundtrack Plus」価格：5,500円

「キングダム ハーツ / ミニクリアポスターコレクション」価格：825円（1箱の中に12種のうち1種がランダムに封入）

「NieR:Automata ミニぬいぐるみ 2B(ヨルハ 二号 B型)」価格：3,080円

「CHRONO TRIGGER Orchestral Arrangement 時を超える旋律」価格：4,180円

「『鋼の錬金術師』トレーディングスクエア缶バッジ」価格：450円（1人20個まで）

「『地縛少年 花子くん』トレーディングクリアカード（10th Anniversary）」価格：300円（1人20個まで）

「『地縛少年 花子くん』トレーディングミニ缶バッジ（10th Anniversary）」価格：350円（1人20個まで）

3,000円以上購入特典オリジナルカード（全7種）

(C) SQUARE ENIX (C) Disney. (C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX (C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX (C)AidaIro/SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

(C) SQUARE ENIX Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX