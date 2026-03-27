Image: Raymond Wong / Gizmodo US

AIアシスタントとして役に立つわけでもなく、目覚まし時計として便利というわけでもない、ただのうるさい花。だが、それがいい。

3月、任天堂の「おしゃべりフラワー」が4,500円で全世界で発売。「お値ごろだしかわいいし、でもこれ必要なやつ？」とちょっと気になる存在ではありますよね。

この花が、スマホやらAIやらのテクノロジー中毒な我々の「解毒剤」になってくれそうな気がするんですもん。

おしゃべりフラワー このおもちゃのスピーカーは、あえてウザく作られている、でもそれが最高です。 良いところ ・本体のプラスチックの質感がなかなかグッド ・一応目覚まし時計として使える ・ぶっ飛んだセリフがいい ・とにかくうるさい。（良い意味で） 残念なところ ・台座のプラスチックの質感は安っぽい ・スピーカー音質はまあまあ ・とにかくうるさい。（悪い意味で）

任天堂は、こいつに妙な愛着を持っているに違いありません。こいつが最初にプレイヤーにやたら話しかけ始めたのは、2023年に初代Switchで発売された『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』でした。

それ以来、このフラワーが「マスコット中のマスコット」みたくなり、『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』や、Switch 2の『スーパー マリオテニス フィーバー』でもたびたびモブキャラ的に登場しています。

おしゃべりフラワーは、とにかくよくしゃべる存在です。任天堂はこのおしゃべりフラワーが好きすぎてSwitchの中だけで生かすにはもったいないと思ったのか、Swichの電源をオフにしてもおしゃべりフラワーの声を聞かせたいと思ったのかなんなのか、とにかく物体化してしまいました。

ゲームの中と同じくらいちゃんとウザい

Image:Raymond Wong / Gizmodo US

4,500円の「おしゃべりフラワー」、今どきのガジェットとしては超アナログで、ネットにはつながらないし、AIなんてなにそれおいしいの？って感じだし、当然電源は単3電池2本（しかも付属していない）、最初のセットアップ時には、初動で時刻を合わせる必要があります。そしてフラワーから「何時に起きたい？」「何時に寝たい？」と、わざわざ聞いてきます。

しかも、各項目を選ぶたびに「ピッ」と声を出すのですが、それが「そんな基本機能をわざわざ有効にするの？」と馬鹿にされてる感じすらします。

設定した目覚ましの時間になると、「3、2、1、起きて！」と叫んできます。

そして1時間に2回なんかしゃべってます。「10時ーー！」「しゃべる花って変かなあ？」「もうごはん食べた？」など、マジでおしゃべりです。もっと喋ってほしいときはボタンを連打するとおしゃべり連発してくれ、黙っててほしいときは、ボタンを長押しすれば「ボク、しばらく黙ってるね」と大人しくなります。

ボタンを押すと黙ってくれる Image:Raymond Wong / Gizmodo US

一度黙らせたあと、もう一度ボタンを長押しすると、スーパーマリオブラザーズ ワンダーのBGMが流れます。

また、おしゃべりフラワーは突然、常軌を逸したことをしゃべりだします。

「海の味って涙に似てるっていうよね」「生きてるって最高！」

たまに自分の状態を観察されてるんじゃないかって思うような発言があって、マイクやカメラが仕込まれてるんじゃないかと思う瞬間もありますが、実際は単なるスピーカーと時計でしかありません。でも不思議と「こいつ、生きてる？」というくらい個性と愛着を感じます。

音質は全然よくないし、目覚ましも時刻も自分でセットする

めっちゃ手動で時間をセットする Image:Raymond Wong @Gizmodo US

おしゃべりフラワーのスピーカーの音質は全然よくありません。少しこもった感じですが、値段相応ですし、音質に期待するおもちゃでもありません。

花の部分のプラスチックはしっかりした作りで、むしろ質感はいいくらいですが、土台や植木の部分の質感は少しザラっとした安っぽい仕上がりです。そしてこれ以上の機能はありません。

他の任天堂の目覚まし時計「Alarmo」とは違い、おしゃべりフラワーはずっとローテクに時間が変わると時刻を教えてくれます。雨が降ってるときは、「昼寝するにはちょうどいい天気だね」なんて言ってきますが、別に天気予報を把握しているわけではありません。アメリカなどサマータイムがある国では、時刻は自分で設定し直す必要があります。

インターネット接続もないので、将来的な音声のバリエーションの追加などの機能アプデも期待できません。1日に話すおしゃべりバリエーションには限界があって、デスクのそばに8時間ほど置いていたら同じセリフを聞きますし、ボタンを連打すればおしゃべりパターンを何周かさせてしまいます。何か月か一緒に過ごせば、セリフはほぼ出尽くして覚えてしまいそう。

もし実用的に使うとしても目覚まし時計代わりくらい。

もともと実用性重視のガジェットではなく、どちらかというと生活をちょっと愉快にしてくれる愛玩具のような存在です。その瞬間はちょっとイラッとするけれど、後になってみると単調な日常から少しだけ気持ちが切り替わる、みたいな。

スマートさは一切ない、シンプルでうるさいデバイスですが、たまにはこんな存在があったっていいじゃない。

うるさくなったらオフにして黙らせて、少しさみしくなったらしゃべらせる、そんな距離感で使いながら、静かな家を少し賑やかに彩るのはいかがでしょうか。