サッと羽織って → 即おしゃれ！【niko and ...】1枚持ってると便利！「優秀ベスト」
いつものコーデに物足りなさを感じたとき、サッと羽織るだけで雰囲気を変えてくれるのがベスト。一着持っているとコーデのマンネリ脱却にも便利なアイテムです。そこで今回は【niko and ...（ニコアンド）】で見つけた、今から長く使える「優秀ベスト」をご紹介。手持ちのトップスやワンピースに重ねて、コーデのあか抜けを狙ってみて。
マニッシュに決まるチェック柄ベスト
【niko and ...】「ボックスシルエットベスト」\4,491（税込・セール価格）
テーラード風のマニッシュな雰囲気のベストは、きれいめにも大人カジュアルにも振れる優秀アイテム。コーデに物足りなさを感じたときにも頼りになる存在です。スウェットとワイドパンツのラフなワンツーでも、ベストを足すことでキリっと引き締まり、知的な雰囲気のコーデに。
カジュアルコーデに映えるフィールドベスト
【niko and ...】「BOYSフィールドベスト」\7,000（税込）
小物収納に便利なポケットが複数付いた、実用性もデザイン性も魅力的なフィールドベスト。ミリタリーな雰囲気ながらも、フロントやウエストのリボンディテールが女性らしさを香らせます。スタッフのYARITAさんのように、甘めアイテムを合わせた甘辛MIXスタイルなら今っぽさがグンとアップ！
※すべての商品情報・画像はand ST出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。