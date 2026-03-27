ミラノ五輪金のアリサ・リウが肩出しドレスで登場

フィギュアスケートの世界選手権がチェコ・プラハで開催中だ。ここに姿を見せなかった五輪金メダリストの近況に、海外のファンが「痺れるくらい美しい」「プリンセスね」と驚きの声を上げている。

黒い肩出しドレスで微笑んだ。

米誌「バラエティ」が公式Xに投稿したのは、アリサ・リウ（米国）の姿だ。特徴的な、金と黒が年輪のように重なったロングヘアもそのままだ。2月のミラノ・コルティナ五輪で女子シングル、団体と2つの金メダルを手にし、一躍世界の注目を集めたが世界選手権には参加していない。

「アリサ・リウが2026年 iハートラジオ・ミュージック・アワーズに登場」と紹介された写真には海外のファンから「超ゴージャスだわ」「痺れるくらい美しいわ」「プリンセスね」「美しく輝きを放っているわ」「ドレスも素敵ね」と賛辞が殺到している。

世界選手権女子シングルはショートプログラムを終え、坂本花織が79.31点で首位、千葉百音が78.45点で2位、アンバー・グレン（米国）が72.65点で3位となっている。



（THE ANSWER編集部）