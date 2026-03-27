藤本美貴さんが語る“おしゃれなママのためのファッション”　　　　　【FREAK’S STORE】に登場！

2026年春、藤本美貴さんセレクションアイテムが、【FREAK'S STORE】に登場します。おしゃれで、かっこいいママのアイコン・藤本美貴さんのセンスと思いが詰まったファッションアイテムとは！？ 気になるラインナップをご紹介。今回の商品に込めた藤本さんのリアルなメッセージもインタビュー！

おしゃれ × タイパ！

今回のセレクションアイテムのテーマは、『おしゃれだけどタイパ』。セットアップアイテムや、藤本さんのモットーとしてファンからも人気の“格言”が落とし込まれたグッズたちがずらり。さらに、ハローキティ × 藤本美貴さん × FREAK‘S STOREのコレクションも。

注目アイテム１：ボンディングドッキングパンツセット \16,995

おしゃれでタイパのコンセプトが表現されたセットアップアイテム。上下で合わせて着るだけで、朝忙しいママたちの、その日コーデが一気に時短で完成！ダンボールカットソーのセットアップでリラクシーな着心地ながら、シックな表面感やシャツ素材とのコンビネーションで、大人の上品見えもばっちり実現。体のラインを拾いにくい素材とシルエットなのもさすが。

注目アイテム２：ボンディングカーディガンワンピースセット \16,995

こちらも時短 × タイパ × おしゃれを実現したセットアップモデル。スタイルアップして見える絶妙な短丈のブルゾンと、下半身を自然にカバーするトレンドのバルーンスカートが好バランス。ワンピースはフライス生地で、動きやすいのに上品見え。ウエストも絞れて、きれい見えできる設計なのも、藤本さんならではの感性がぎゅっと詰まっています。

注目アイテム３：格言トートは必見

『I set my own vibe-自分のスタイルは自分で決める-』――藤本さんならではの、そんなモットーが込められたグッズもラインナップ。モットーが込められたエプロン、トートバッグ、大振りバッグにポーチ、ポーチセットまで。トートバッグは\4,400、大サイズトートは\5,500、エプロンは\4,994、ポーチは\3,630。

ハローキティ × 藤本美貴さん × FREAK'S STORE

ハローキティ × 藤本美貴 × FREAK’S STOREスペシャルコレクションもラインナップ。4コマ風のデザインでハローキティの日常を切り取ったグラフィックが、バックプリントされたウェアたち。ゆったりサイズでルームウェアにもなる設計です。ハローキティ総柄ポーチやエコバッグ、セットアップのルームウェアも揃っています。ロンTで\6,380、ポーチ\5,500。

『忙しいママたちが、楽しくオシャレしてもらうには？？－－そう考えて出来上がったのが、今回のセレクションアイテムです。まず大事にしたのは、着やすいこと。でもパジャマっぽくならないように。ママ世代の女性たちが年齢を重ねても大人っぽく、上品に。コレ着とけばキレイ目に見えて恥ずかしくない。そんなデザインを大事にしました。

もうひとつポイントにしたのは、大人になっても小物でかわいくテンション上がること。やっぱり女性をそんな気分にするファッションアイテムって大事だなと。その思いは特に雑貨に込めました。

どのアイテムも思い入れいっぱいですが、あえて言えばハローキティが家事している、グラフィックのシリーズ。この辺はシンボリックなデザインかなと思っています。』

『格言シリーズの雑貨では、「自分の気持ちを大事にしよう」というメッセージを込めたつもりです。大人女性が、いくつになっても自分を大事にする。そしてファッションを楽しんで欲しいなと思っています。

かわいらしくて、実用的。普段使いしやすい。でもその中にしっかり、大人女性の自分の心を満たすもの。そんなテーマで作ったので、改めてファッションを楽しんでもらうきっかけになるコレクションだったら、嬉しいと思っています。』