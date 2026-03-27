第98回選抜高校野球

第98回選抜高校野球（甲子園）は27日、準々決勝第2試合で智弁学園（奈良）と花咲徳栄（埼玉）が対戦した。初回に花咲徳栄が6点、2回にも2点を奪い8点リードするも、智弁学園が反撃。5回裏に逆転する予想外の展開になっている。

花咲徳栄は初回、4本の適時打などで一挙6点。2回にも2点を追加し、8-0と大量リードを奪った。智弁学園は2回裏に1点を返すと、3回に3点、4回に2点とみるみるうちに2点差に迫った。5回も1点を返すと、なおも2死一、三塁。ここで花咲徳栄はエースの黒川凌大（3年）がマウンドへ。それでも勢いは止まらず2番・志村叶大（3年）が右中間を破る二塁打でついに逆転。スコアボードは8-0から8-9となった。

智弁学園は3回からエースの杉本真滉（3年）が救援。3イニング連続でゼロを並べている。

ネット上のファンも壮絶な展開に大興奮。「おもしろい試合になってた」「5回で8点差逆転は笑う」「嘘だろおい智弁逆転！」「智弁vs花咲の試合アツすぎるな」「花咲徳栄のワンサイドゲームかと思ったのに…」「5回で逆転しちゃったよwww」「今日が休みでよかった」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）