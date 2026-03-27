

大友花恋、船津稜雅

大友花恋、船津稜雅（超特急・リョウガ）が27日、都内で行われた、TOKYO MX・新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』の制作発表会見に登壇した。本作で主演・松嶋琴音役を務める大友花恋、そして琴音が恋する上司・清水将貴役を船津稜雅が務める。さらに大友演じる琴音の史上最強のライバルとなる“上級あざかわ女子”佐原なず奈を演じるのは桜井玲香だ。

松嶋を演じるために大友は「原作の琴音があざと可愛くて、こんなことできるかなって美容院を予約して。なんとか琴音のビジュを近づけようと頑張りました！」、一方の筋肉質のハイスペックな上司役の船津は「超特急でガリガリ担当なんです。オファーはミスなんじゃないかなって思いました」と笑った。

本作は、累計1100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が、史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディ。４月２日からTOKYO MXの他、群馬テレビ、福岡放送、テレビ岩手、とちぎテレビで放送される。