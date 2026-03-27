◆センバツ第９日 ▽準々決勝 中京大中京２−１八戸学院光星（２７日・甲子園）

中京大中京の右腕・安藤歩叶（あると＝３年）が先発し７回を１失点（自責０）の好投を見せた。八戸学院光星を破り５年ぶり１５度目の４強入りに一番乗りした。

３回１死、八戸学院光星・新谷翔磨（３年）に右翼線三塁打を打たれ安藤はピンチを背負った。続く４番の北口晃大（３年）にはスライダーで、５番の新谷契夏（３年）はスプリットで２者連続の空振り三振に仕留めて、ピンチを切り抜けた。「同点だったので、１点やってしまうと向こうに流れがいくと思った。ギアを上げて強気に攻めようと思って投げました」と振り返った。

秋からはウェートトレーニングや食事の量を増やして、６９キロだった体重を７６キロに。平均球速も１３３キロから１３７キロまでアップさせ「出力や平均球速が上がったと感じます」と背番号１。

歩叶の名前の由来は、夢に向かう途中で歩いてもいいから叶えてほしいという思いを込めたものだという。八戸学院光星に勝利しチームは聖地通算１４０勝目。「先輩たちが作ってきた記録の中で自分たちがやらせてもらってるんで、そこにまた新しく歴史を作れたっていうのは嬉しい。自分のためだけに野球をやってるわけじゃないと思っています」。夢の優勝まであと”２歩”。一球入魂で栄光をつかむ。