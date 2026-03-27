女優の高梨臨（37）が27日、都内で食品メーカー「山本山」の「YMY新ブランド発表会」に出席した。

サッカー元日本代表の槙野智章氏（38）と18年に結婚。「休みが重なったときは2人でゴルフに行っている」と明かした。

槙野氏はJ2藤枝の監督に就任した。「毎週帰ってはくるんですけど、今夫が静岡にいる。帰ってきたら犬と一緒にお散歩したり、公園に行ったり、ワンちゃんが入れる所に朝ご飯を食べに行ったりしています」と現在の生活について明かした。

「YMY」では玉露にハーブを組み合わせその日の気分に合わせてお茶を選べる。ブランドの特徴にちなみ、この春気持ちを切り替えたいのは「台本を覚えるとき」とし、「凄く単純作業になる時間がある。ただやらないといけない作業の時間にどうしても脳内が煮詰まってしまう」と話した。

そのシチュエーションに合わせ、「今の気持ちを切り替えて新たな一歩を踏み出す」ときにお勧めとされる玉露ハーブティー「SUSUMU」を試飲。「最初スッとした中に玉露のお茶の感じがすると思ったら最後にハーブの爽やかな風が吹く。レモンの香りがする。ハーブも玉露もちゃんと両方楽しめる。おいしいし、すーっとします」と感想を語った。