復興庁は２７日、昨年１０月に閉幕した大阪・関西万博の会場入り口に設置していた「奇跡の一本松」のデジタルモニュメントを、万博のレガシーとして岩手県陸前高田市に無償譲渡したと発表した。

ＪＲ陸前高田駅近くに置かれ、電子掲示板として観光情報の発信などに今後生かされる。

東日本大震災の津波で７万本の松林の中で残った奇跡の一本松は、復興への希望の象徴として被災者を勇気づけてきた。

万博では、震災を世界に発信しようと一本松のモザイク画が表示されたモニュメント（高さ３メートル、横１・２メートル）を展示。来場者らが被災地へのメッセージを投稿すると画面に映し出される仕組みで、国内外から「３・１１を忘れない」「岩手の底力を信じています」など１万件以上が寄せられた。

牧野復興相は２７日の閣議後記者会見で、「被災地の皆さんを勇気づけ、震災の記憶が継承されていくことを期待する」と述べた。

この日午前に現地を訪れていた東京都八王子市の男子大学生（１９）は「震災を知らない世代に教訓を伝えていく取り組みは大事。これからも観光客など多くの人の目に触れてほしい」と話していた。