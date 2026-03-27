女優の小泉今日子（60）が26日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。意外な食の好みについて語った。

1月3日に放送された飯島直子との韓国2人旅の未公開映像を公開。ソウル市内の居酒屋で、飯島から「お肉食べますか」と問われた小泉は「お肉好きだよ。お魚かお肉って言われたら、お肉派です」と回答した。

「お魚はあんまり。切り身とかは食べられるけど、あんまり食べないんです」と明かし、飯島は「えーっ、意外？本当ですか？」と驚きを口に。

小泉は「お刺身とかもあんまり食べられない。食べますけど、食べられますけど、好まない。あったら食べる」とも語った。

飯島が「じゃあ、お弁当でシャケ弁当と焼き肉弁当があります。どっちですか」と尋ねると、小泉は「普通の体調のときは焼き肉です」と断言。

「でも、なんか今日ちょっと疲れているなっていうときはシャケ。シャケは凄い好きなんですよ」と補足説明し、「今はお魚とお肉をちゃんと用意してくれることが多いよね」と続けた。

それでも「すっごい大きく分類したら野菜派なんです。野菜ばっかり食べてる」とまとめていた。