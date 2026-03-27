「ガチでやばい」駅前でワゴン車が大炎上…動転した運転手はペットボトルで“消火”試みる けが人なし 埼玉・幸手市
埼玉の幸手駅前で25日、ワゴン車の後部から出火し車両が炎上する火災が発生した。運転手がペットボトルの水で消火活動を試みたが火は拡大。けが人は出ておらず、警察と消防が出火原因を調べている。
炎が瞬く間にワゴン車を包む
埼玉・幸手市で25日、東武日光線の幸手駅前でカメラが捉えたのは、真っ赤な炎に包まれた1台の車。
その様子を、すぐ横の建物の2階から心配そうに見つめる人の姿も確認できる。
目撃者は「ガチでやばいじゃん」「マジでやばいよ」と声を漏らした。
25日午後9時半頃、通行人から「ワゴン車の後部が燃えている」と消防に119番通報があった。
目撃者は「車の下からパチパチパチパチ、火が出てる感じがしたので、誰かしゃがんで花火してんのかな？なんだろう、なんだろうって見てたら、どんどん火が大きくなって。『あ、違うこれ、車が燃えてるんだ！』みたいな」と話す。
あたふたしながら消火試みた運転手
目撃者によると、車の運転手が火を消そうとしていたという。
目撃者は続けて「ペットボトルの水を持って一生懸命消火活動してて。あたふたしてる、テンパってる感じでしたね。どこにかけていいか分かんないみたいな感じでした」と話す。
この火災によるけが人は出ておらず、警察と消防が出火の原因を調べている。
（「イット！」3月26日放送より）