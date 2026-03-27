新宿・渋谷エリアを走るたった1台の「牛のシェフ」バス

2026年3月1日より、東京都内の主要な繁華街を1台のユニークなラッピングバスが走行しています。すっきりとした白い車体に、コック帽をかぶった大きな「牛のシェフ」が大胆に描かれたこの車両。側面には「ようこそ、ミルクの深淵へ。」という、インパクトのあるキャッチコピーが大きくあしらわれています。

【写真】「ミルクマニア」をボディ全体でアピールする激レア路線バス

このバスの正体は「ブラックサンダー」で知られる有楽製菓の新商品「ミルクマニア」のPRを目的とした全面ラッピング車両です。運行を担うのは都営バス（東京都交通局）で、渋谷営業所新宿支所が管轄する路線に投入されています。同支所は新宿駅を拠点に、都心部の重要路線をいくつも抱えており、エリア内では日々多くのバスが行き交っています。

新宿や渋谷といった都内でも屈指の交通量と人出を誇るルートを中心に走行していますが、バスマニアや乗りもの好きの間でひそかに注目を集めている理由は、その希少性にあります。

これほど大々的なラッピングデザインを採用しているにもかかわらず、用意された車両は1台のみ。どの路線の、どのダイヤに充当されるかは日によって異なり完全にランダムとなっており、乗務員や営業所への運行状況の問い合わせも不可とされています。つまり、広大な東京都心部でこの青いバスに出合えるかどうかは「運次第」という、非常にレアな存在なのです。

あえて「路線バス」を選んだ理由とは？ 街に溶け込む広告塔

有楽製菓によると、「ミルクマニア」は2025年6月の限定発売時に即完売し、2026年1月の再販後もわずか1カ月で300万本を出荷したヒット商品だといいます。今回、同社を支える新たな柱として同商品をアピールするにあたり、デジタル広告や固定看板などではなく「路線バス」という物理的な媒体が選ばれました。

その背景には、日常の風景に溶け込みながらも、遠くからでも思わず足を止めてしまうほどの圧倒的な視覚効果を街中で発揮させたいという狙いがあります。ただ情報を発信するのではなく、街を歩く歩行者や対向車のドライバーが偶然「巨大な牛のシェフ」とすれ違うことで、ワクワクするような予想外の出合いを創出する「移動する広告塔」としての役割を、路線バスに託した形です。



全国のスーパーやコンビニで2026年1月に通年販売が開始された有楽製菓の「ミルクマニア」（画像：有楽製菓）



この「ミルクマニア」ラッピングバスの運行期間は、2026年3月1日から2027年2月28日までの1年間が予定されています。

長期間にわたって都心を走り続けるため、いつもの通勤や通学、あるいは休日のお出かけの際に、新宿や渋谷の路上で偶然見かけることがあるかもしれません。広大な都内を走るたった1台の「牛のシェフ」を見つけたら、ちょっとラッキーな1日になりそうですね。