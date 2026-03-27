CIOは、Qi2.2に対応した5000mAhのモバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」を発表した。31日に発売され、価格は7130円。発表と同時に予約受付が開始されている。

USBケーブル内蔵の「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」は、半固体系の素材によるバッテリーセルを採用し、ワイヤレス充電にも対応したモバイルバッテリー。

バッテリー容量は5000mAh。ワイヤレス充電規格はQi2.2に対応し、最大25Wの出力が可能。これにより、iPhone 17 Proを30分で約35％充電できる。有線充電は最大20Wの出力に対応し、ワイヤレス充電に比べてW数は低いもののエネルギーロスを抑えることで、iPhone 17 Proを30分で約48％充電することができる。

なお、本体側面には着脱式のUSB Type-Cケーブルが備え付けられている。

発火原因となる電解液を10％以下に抑えた半固体系のバッテリーセルを搭載することで、落下や損傷でも燃えにくいとうたう。さらに、膨張余裕やセルの仕切りなどの燃えにくいハードウェア設計「NovaCore C2」のほか、発熱を検知し出力を抑制するソフトウェア制御「NovaSafety S2」などの安全対策が施されているという。

本体の大きさは約100×70×14mm、重さは約151g。MagSafe充電を行う場合に、iPhoneの横幅に収まるサイズ感とアピール。

カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの2色。ホワイトは後日販売される予定。価格は7130円で、Amazon、楽天市場、一部の家電量販店、直営店CIO STOREで取り扱われる。

リコール機種からの交換対象

同製品の前機種にあたる「SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & Cable」はリコールの対象であり、Ex01のユーザーはEx04への無償交換、もしくは返金額と同額でEx04が購入できる。