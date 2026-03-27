◆米大リーグ ドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、今季のレギュラーシーズン開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、６回５安打２失点。９５球を投げて無四死球、６奪三振と好投し、日本人投手では初の２年連続開幕白星を挙げた。

前年のチャンピオンの証しであるゴールドユニホームを身にまとい、真っさらなマウンドに上がった由伸。初回、２番キャロルは３球で一度は見逃し三振と判定されたが、今季から導入された自動ボール・ストライク判定システム、通称「ロボット審判」によってボール判定に覆った。それでも、結局５球目で左飛に打ち取った。

試合後、由伸は「ロボット審判」について「もちろん不利になったり有利になったりはあると思いますけど、正しいジャッジをしてもらえるというのは、すごい僕は好きだなと思います」と話した。

４回にはＷＢＣドミニカ共和国代表の３番ペルドモに右翼席へ先制２ランを被弾した。しかし、ド軍は５回にパヘスの３ランなどで一挙４得点して逆転に成功し、山本に勝利投手の権利が舞い込んだ。直後の６回、山本は１番からの上位打線を３者凡退に封じ、ベンチでは大谷らに好投をたたえられた。

メジャーでは２年連続２度目の開幕投手。東京シリーズでカブス・今永と投げ合った昨季は５回３安打１失点と好投し、勝利投手になった。日本人では１９年の田中将大（ヤンキース、現巨人）以来４人目の開幕白星だった。オリックス時代の２２年にはチームを１２年ぶりの開幕戦勝利に導いたこともある「開幕男」は、ＭＬＢの舞台でもまた新たな歴史を刻んだ。

チームとしてはワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇を狙う今季。昨季のＷＳでＭＶＰに輝いた背番号１８は日本人初のサイ・ヤング賞を狙える位置にいる。目標にしてきた世界一の投手に向けた一年が幕を開けた。

◆ロボット審判とは ＭＬＢでは今季から自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」が導入され、投手、捕手、打者が球審の判定に対して異議を申し立てることができる。それぞれが投球直後に頭をたたくジェスチャーをすると、機械判定の要求が可能。各チームは毎試合２度の権利を持ち、判定が覆れば回数は減らない。球場のスクリーンにもストライクゾーンと投球の通過場所が映し出され、ファンにも分かりやすい仕組みとなっている。これまではオールスター戦、オープン戦などで試験的に運用されていたが、今季はポストシーズンでも導入される。