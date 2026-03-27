中川翔子、双子の息子と“ドラゴンボールコスプレ”楽しむ 親子3ショットに反響「もう英才教育されてるwww」「しょこたんが一瞬、ブルマさんに見えました」「3人で素敵」
歌手・タレントの中川翔子が26日、自身のインスタグラムを更新。「しまむらバースデイのドラゴンボール服、とどいた!!双子男子に着せられて最高!!」と書き出し、双子の長男＆次男（0）と共に“ドラゴンボールコスプレ”を楽しむ、ほほ笑ましい親子3ショットを公開した。
【写真】「3人とも可愛い」「チョイス最高です」双子の息子と“ドラゴンボールコスプレ”を楽しむ中川翔子
芸能界屈指の“ドラゴンボール好き”として知られている中川。
投稿では「悩んだけどお兄ちゃんが悟空、弟くんがベジータです」と着させたロンパースについて紹介し、双子を抱っこした3ショットや、背景にバトルを繰り広げている風のアニメーションをのせた“コラージュ写真”など、複数枚の写真を披露した。
中川自身も、孫悟空と思われる衣装に身を包みニッコリ。「いつか、悟天とトランクスみたいなやんちゃに仲良しな双子になったらかわいいなあ!!」とわが子の成長を楽しみにしていた。
なお、Xでも「悟空とベジータくつろいでご機嫌」と、息子たちの様子を写真で紹介している。
これらの投稿に対し、ファンからは「しょこたん〜待ってました」「ドラゴンボールの服来て3人とも可愛い」「チョイス最高です」「似合っていてカッコいいし楽しいですね」「親子3人で素敵」「しょこたんジュニアもう英才教育されてるwww ママみたいな、ヲタクになってほしい」「しょこたんが一瞬、ブルマさんに見えました」「お目々くりくりで可愛い」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「3人とも可愛い」「チョイス最高です」双子の息子と“ドラゴンボールコスプレ”を楽しむ中川翔子
芸能界屈指の“ドラゴンボール好き”として知られている中川。
投稿では「悩んだけどお兄ちゃんが悟空、弟くんがベジータです」と着させたロンパースについて紹介し、双子を抱っこした3ショットや、背景にバトルを繰り広げている風のアニメーションをのせた“コラージュ写真”など、複数枚の写真を披露した。
なお、Xでも「悟空とベジータくつろいでご機嫌」と、息子たちの様子を写真で紹介している。
これらの投稿に対し、ファンからは「しょこたん〜待ってました」「ドラゴンボールの服来て3人とも可愛い」「チョイス最高です」「似合っていてカッコいいし楽しいですね」「親子3人で素敵」「しょこたんジュニアもう英才教育されてるwww ママみたいな、ヲタクになってほしい」「しょこたんが一瞬、ブルマさんに見えました」「お目々くりくりで可愛い」など、さまざまな声が寄せられている。