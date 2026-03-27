平野綾「年々母に似てくる」若かりし頃の両親顔出しショット公開「そっくりすぎてビックリ」「美男美女」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】声優・歌手の平野綾が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。昔の両親の顔出しショットを公開した。
【写真】38歳美人声優「そっくり」母を顔出し公開
平野は「昔は父にそっくりだったのに、年々母に似てくる不思議」とつづり、両親の過去の写真を投稿。グレーのスーツを着用した端正な顔立ちの父と和装姿で微笑む可愛らしい母が並んだ仲睦まじいショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「そっくりすぎてビックリ」「瓜二つ」「美男美女」「お父様イケメン」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳美人声優「そっくり」母を顔出し公開
◆平野綾、昔の両親の顔出しショット披露
平野は「昔は父にそっくりだったのに、年々母に似てくる不思議」とつづり、両親の過去の写真を投稿。グレーのスーツを着用した端正な顔立ちの父と和装姿で微笑む可愛らしい母が並んだ仲睦まじいショットを披露している。
◆平野綾の投稿に「そっくりすぎてビックリ」の声
この投稿に、ファンからは「そっくりすぎてビックリ」「瓜二つ」「美男美女」「お父様イケメン」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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