芳根京子、肩出しワンピ姿に絶賛の声「スラッとしててスタイル抜群」「艶めいてる」
【モデルプレス＝2026/03/27】女優の芳根京子が3月25日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーのロングワンピース姿を披露した。
【写真】29歳朝ドラヒロイン「艶めいてる」美スタイル映える肩出しワンピ姿
公開中の映画「私がビーバーになる時」で主人公・メイベルの日本版声優を務めた芳根は、「『私がビーバーになる時』大ヒット記念イベントありがとうございました」と同日に都内で行われたイベントへの出演を報告し、「わたビバでたくさんの経験をさせてもらいました。夢のような期間でした」とコメント。イベント時のワンショルダーのデザインのブラウンチェックのロングワンピース姿を披露し、美しいデコルテや肩のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「清楚でお上品」「衣装素敵」「艶めいてる」「スラッとしててスタイル抜群」「肌綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳朝ドラヒロイン「艶めいてる」美スタイル映える肩出しワンピ姿
◆芳根京子、ワンショルダーワンピで美肌見せ
公開中の映画「私がビーバーになる時」で主人公・メイベルの日本版声優を務めた芳根は、「『私がビーバーになる時』大ヒット記念イベントありがとうございました」と同日に都内で行われたイベントへの出演を報告し、「わたビバでたくさんの経験をさせてもらいました。夢のような期間でした」とコメント。イベント時のワンショルダーのデザインのブラウンチェックのロングワンピース姿を披露し、美しいデコルテや肩のラインを見せている。
◆芳根京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「清楚でお上品」「衣装素敵」「艶めいてる」「スラッとしててスタイル抜群」「肌綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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