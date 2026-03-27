豚骨ラーメンが半額で提供「860円→430円」 ラーメンチェーンが創業祭を開催
姫路濃厚豚骨「ラー麺ずんどう屋」は、2026年4月4日(土) に、創業24年を記念した「創業祭」を開催する。当日は、人気商品の「元味らーめん」を半額の430円で提供する。※文中価格は全て税込
兵庫県姫路市で誕生した「ラー麺ずんどう屋」。現在は、国内109店舗、中国・上海に6店舗、インドネシアに1店舗を展開しているラーメンチェーン。水と豚骨のみで10時間以上炊き上げた、クセのない豚骨スープが特徴。麺は自家製麺で、厳選した小麦粉を使用している。
4月4日(土)からは、全店でLINEと連動したスタンプラリーイベントも開催。創業祭の日はスタンプが2倍獲得できる。スタンプを貯めるとクーポンや商品券が当たる抽選券が獲得できる。〈「創業祭」開催概要〉
■実施内容
『元味らーめん』を半額で販売
■実施日
2026年4月4日（土）
■販売価格(税込)
860円→430円
■対象店舗
全国のラー麺ずんどう屋
※2026年4月4日(土)開店〜閉店時間までに注文した「元味らーめん」を対象とする
※券売機を設置している店舗については23時59分までに購入した利用者のみ対象とする
※店内飲食限定