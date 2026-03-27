【プレミアムバンダイ：「HG 1/144 アリュゼウス」など 2次受注分 抽選販売】 抽選期間：3月27日11時～4月2日15時 当選発表：4月3日 4月 発送予定

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」と「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」2次受注分の抽選販売を実施している。プレミアムバンダイにて申込を受け付けており、抽選期間は4月2日15時まで。当選発表は4月3日に行なわれる予定。

今回「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」ガンプラの2次受注分を対象に抽選販売を実施しており、申込み制限として1人1個までとなっている。

また支払方法は「クレジットカード前払い」「プレバンPay（応募時払い）」「ペイディ」のいずれかとなっており、「プレバンPay（応募時払い）」での抽選申込には、必要金額（税込商品代＋送料）の事前チャージが必要となっている。

「HG 1/144 アリュゼウス」

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」

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