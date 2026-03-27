イモトアヤコ、4歳息子と初の山登りを報告 “仲良し”木村佳乃は驚き「もう！」
タレントのイモトアヤコ（40）が27日、都内で行われた『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』初日舞台あいさつに登壇。4歳息子と初の山登りをしたことを報告した。
【集合ショット】かわいすぎる！トーマスを囲んで笑顔の木村佳乃＆イモトアヤコ
本作でトップハム・ハット卿が運転するレール点検車・ウィンストンの声を担当するイモトアヤコは主題歌「みんなでひとつになる！」を歌唱する木村佳乃（49）とともに登壇。公私ともに親交が深い間柄だからこその秘話を明かした。
子を持つ母親同士ということもあり子育てトークが展開される中、イモトは「この間、初めて一緒に山に登りました！低い山ですけど」と4歳になる長男との思い出を明かした。番組で数々の山を踏破してきたイモトだが、これには木村も「もう！」と驚いた。
この日は小さな子どもを連れた多くの親子が会場に集まったが、すると、客席から「（山登り）やったことある！」と男の子の元気な声が響いた。これにはイモトも驚き、「みんな登っているんだね！」と語り、「一緒に行くお母さまも偉いです」と感心した様子だった。
本作のテーマは“歌で心と心をつなぐ”ミュージカル。トーマスと仲間たちが暮らすソドー島で大規模な音楽祭が開催されるが、練習中のオペラ歌手の歌声によって島じゅうの照明が壊れるというトラブルが発生。ショーの開催が危ぶまれる中、トーマスと仲間たちが音楽祭成功のため奮闘する姿が描かれる。
【集合ショット】かわいすぎる！トーマスを囲んで笑顔の木村佳乃＆イモトアヤコ
本作でトップハム・ハット卿が運転するレール点検車・ウィンストンの声を担当するイモトアヤコは主題歌「みんなでひとつになる！」を歌唱する木村佳乃（49）とともに登壇。公私ともに親交が深い間柄だからこその秘話を明かした。
この日は小さな子どもを連れた多くの親子が会場に集まったが、すると、客席から「（山登り）やったことある！」と男の子の元気な声が響いた。これにはイモトも驚き、「みんな登っているんだね！」と語り、「一緒に行くお母さまも偉いです」と感心した様子だった。
本作のテーマは“歌で心と心をつなぐ”ミュージカル。トーマスと仲間たちが暮らすソドー島で大規模な音楽祭が開催されるが、練習中のオペラ歌手の歌声によって島じゅうの照明が壊れるというトラブルが発生。ショーの開催が危ぶまれる中、トーマスと仲間たちが音楽祭成功のため奮闘する姿が描かれる。