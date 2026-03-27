お笑い芸人の阿曽山大噴火さんは、1999年のオウム裁判以降１万件を超える裁判を傍聴してきた裁判ウォッチャーでもあります。そこで今回は、阿曽山さんの著書『バカ裁判傍聴記』より、「なんでこんなことやっちゃったの？」と思うような珍事件をご紹介します。

【イラスト】選挙ポスターの掲示板に落書きする男性

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罪名 器物損壊、建造物損壊

ありそうなのに聞いたことのない事件の裁判傍聴記。

・罪名 器物損壊、建造物損壊

・被告人 アルバイトの男性（53）

起訴されたのは2件。

一つ目は、令和5年の4月10日午前0時4分、被告人が東京都内の公園内の選挙ポスター掲示板に、油性ペンで「ファスナー」と落書きをした件。

二つ目は、4月12日に霞が関の検察庁の庁舎内で、被告人が部屋の壁に手錠で「ファスナー」とキズをつけた件。

選挙ポスターに落書きをする事件はたま〜に新聞で報じられることもありますが、被告人の場合はポスターを貼る前の掲示板に落書きです。しかも、書いた文字は「ファスナー」という謎のメッセージ。そして、逮捕されたあとには検察庁の壁に手錠でキズをつけるという前代未聞の犯行。しかも、壁に刻んだその文字はまたもや「ファスナー」ですよ。

そこまでして「ファスナー」を残したかったわけとは……。

選挙ポスターの掲示板に落書きしてみた

罪状認否で、被告人は「間違いありません」と罪を認めていました。

検察官の冒頭陳述によると、被告人は高校を卒業後に警備会社や大工など職を転々として、犯行当時はアルバイトをしていたそうです。前科は1犯で、今回が2度目の裁判となります。



『バカ裁判傍聴記』（著：阿曽山大噴火／飛鳥新社）

犯行前日の午後11時過ぎ、被告人は自宅でお酒を飲んでいて、お酒が足りなくなったので近所のコンビニに買い物に出掛けたという。コンビニではお酒と油性ペンを購入。そして近くの公園へ行き、選挙ポスターが貼られる前の統一地方選挙用の掲示板に、油性ペンで「ファスナー」や「グランドピース」などと64カ所も落書き。

落書きをしている途中で警察官から職務質問を受けて、その場で罪を認めたので現行犯逮捕された、というのが一つ目の事件の流れです。

二つ目の事件は、被告人が逮捕された2日後。

検察庁で勾留質問を受けたあと、被告人は部屋のなかで待たされていたそうです。

その部屋には被告人の他にも逮捕された人たちが手錠腰縄で待たされ、1人ずつ順番に部屋を出ることになったとのこと。

そして、被告人が最後に部屋を出ることになり、検察官が部屋からいなくなったスキに手錠で「ファスナー」と壁に刻み、すぐに発覚して逮捕、というのが事件の流れになります。

被告人なりの選挙キャンペーン

そして、被告人質問です。まずは弁護人から。

弁護人「掲示板の落書きですけど、なぜやったんですか？」

被告人「政治に無関心な人へのアピールと思いまして。あとで聞いたら、まだポスターを貼っちゃいけない期間だったみたいですけど、その時は殺風景だし、ポスターも貼らないから誰も見ないんだと思っちゃって」

投票に行かない人が半分というのが選挙の実情です。そんな無関心な人たちの目を惹こうという被告人なりの選挙キャンペーンだったようです。

弁護人「ポスターに落書きするんじゃなくてね、掲示板だからいいだろうとか思っちゃったのかな。どうせ上からポスター貼るし」

被告人「そうですね。酔った勢いで」

弁護人「ポスターだと選挙法違反になるんだけど、ポスター貼ってたら書いてました？」

被告人「いえいえ、絶対やってないと思います」

弁護人「掲示板でもなんらかの罪になるって分かりますよね？」

被告人「はい、すいません」

弁護人「で、なんでこんな文字書いたの？」

この事件最大の謎がついに明かされました。

被告人「なんでもよかったんですけど、自分のバンド名が書き慣れてるので」

正解はバンド名でした。ネットで検索しても出てこないので、メジャーデビューしてるバンドではなさそうです。サイン感覚で書いてしまったと。

怒りをぶつけた結果

弁護人「検察庁の事件だけど、こっちは当然アルコール抜けてますね。検察庁内でこんなことするってあまり聞いたことないけど、なんでやったんですか？」

被告人「検事さんが高圧的というか上から言ってくる人で、逮捕されてる人とはいえ、高齢で目上の人にもキツい言い方してて酷いなぁ、と。それで、手錠されてたので手錠で壁にガリガリと」

こっちは検事への怒りをぶつけた結果が落書きになったようです。

二度と同じことはしないと約束して、弁護人からの質問は終了。

68面のうち、なぜ64面に落書きを……

続いて、検察官からの質問です。

検察官「掲示板はポスターを貼る所が68面あって、64面に落書きしたのはなぜですか？」

被告人「書いてる途中で警察に声掛けられたので」

止められなければ全部いってたのかもしれませんね。

検察官「掲示板は取り替えなきゃいけないので1万870円の被害、検察庁は修理に5万8300円の被害が生じてるんです！」

被告人「すいません」

選挙ポスターを貼る板ひとつで1万円強。日本中に相当数の掲示板が置かれるので、板業者は結構な儲け時なんですね。被告人の真似をするとこれくらい請求される、と覚えておきましょう。

検察官「コンビニで油性ペン買ったのはなぜですか？」

被告人「桜でも見ながら酒飲もうと公園行ったら、何も貼ってない掲示板が見えて、書こうと思ったので」

検察官「酒買ったあとにコンビニに戻ったと？」

被告人「はい」

ツマミの追加を買う感覚で、油性ペンを買いに再びコンビニに訪れていたようですね。

検察庁の壁にバンド名を彫った理由

検察官「あと、検察庁の落書きですけどね、なんでバンド名を彫ったんですか？」

被告人「昔、30年くらい前に逮捕されたことあるんですけど、その時に検察庁の壁に好きなバンド名の落書きを見つけて落ち着いたというか、嬉しくなった記憶があって、それを真似しようと」

バンドのファンが書いたのか本人が書いたのかは分かりませんが、30年前の検察庁の壁はライブハウスの壁のようにサインだらけになってたんですかね。被告人はその落書きを思い出して、ファスナーと彫ったと。今後、ファスナーの文字を見て、心落ち着く人がいるかもしれませんからね。

検察官「それを思い出したと。でもね、昔は落書きがあったのかもしれないけど、今回は周りに落書きなかったでしょ」

被告人「いや、トイレのなかにはありましたよ」

30年前の話じゃなく、令和5年の話ですからね。

検察庁のトイレってどうなってんのやら。ちゃんと掃除してほしいですけど。

このあと、検察官から懲役1年が求刑されて閉廷でした。

※本稿は、『バカ裁判傍聴記』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。