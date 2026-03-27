「健人くんのこんな姿が観られるなんて！」中島健人、ドラマオフショットに反響！ 「ビジュ好きすぎる」
元Sexy Zoneの中島健人さんは3月26日、自身のInstagramを更新。ドラマのオフショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】「健人くんのこんな姿が観られるなんて！」「ビジュ好きすぎる」
コメントでは「すっごくかっこいい」「はい好き」「以蔵ビジュ好きすぎる」「ケンティーかっこよすぎじゃない？！」「健人くんのこんな姿が観られるなんて！」「すごい存在感だ」「以蔵くんになら斬られたい（？）」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】「健人くんのこんな姿が観られるなんて！」「ビジュ好きすぎる」
「以蔵くんになら斬られたい（？）」中島さんは「人斬り以蔵。今夜」とつづり、13枚の写真を投稿。ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系）のオフショットです。全身真っ黒な衣装を着用し、刀を持つ中島さんは、別人のような雰囲気があります。また、中島さんは「斬るたびに、生きていることを問われる。その覚悟と痛みを抱えて、演じました。幕末の武士として」と役柄を演じる上での思いも語っています。
ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』とは？中島さんが岡田以蔵役を演じるドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』は、主演の山田裕貴さん演じる土方歳三が激動の時代の中で真の「武士」へと変貌を遂げていく青春群像劇です。ドラマの公式Xアカウントではキャストのオフショットが公開されているので、気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)