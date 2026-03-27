総務省「国勢調査」（2020年）によると、日本の三世代同居率は4.2％。都道府県別にみると、一番同居率の高い山形県が約14％と1割を超えるのに対し、最下位の東京都は2％未満となっている。事情があって、一緒に住んでみたけれど。実際は悩ましいことばかり……。佐藤歌織さん（仮名・福岡県・無職・55歳）は、父親の死後、姉一家と同居することになったそうで――。

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父が倒れ、一切の家事を担うことに

お祝い花が溢れるわが家の玄関に、新しいスーツに身を包んだ姉が立つ。「いってらっしゃい、気をつけて」。送り出す私は、洗いざらしのエプロン姿。ずいぶんな違いだなと思う。

今春、ある組織の最高責任者となった姉。本来であれば誇らしく思うべきところだが、私の胸は、複雑な思いで満ちていた。

私は現在、姉・姉の夫・甥と姪からなる姉一家、そして母と暮らしている。二世帯同居であり、三世代同居でもある。その明るさでわが家を長年支え、天真爛漫という言葉を体現したような母も、5年前に認知症を発症した。姉一家との生活によるストレスが多かったせいではないか、と思わずにいられない。

思えば、現在に至るまで、母も私も苦労のし通しだった。母は同居の祖母と大叔母の介護をしながら、姉と私を育てた。そして私が22歳で就職した矢先に、父が倒れた。病名はなかなかわからず、心臓弁膜症という診断がおりた時には、もう手遅れだったのかもしれない。自宅から離れた病院に入院が決まり、母も付き添うことになった。

そしてその間の家事は、私が請け負うことになる。早朝4時に起き、家族の弁当を作り出勤。そのほかゴミ出し、洗濯、掃除など、これまで母まかせできたことを反省しつつ、当時は父の快復のためと必死で、仕事ばかりの姉に対して不満を抱くどころではなかった。

父は手術と再発をくり返し、「これが最後の手段です」と言われた手術を終えてしばらく穏やかな日々を過ごしたのち、母の誕生日の翌日に亡くなる。父が空けた心の穴は大きく、私はその後も、落ち込む母をたすけて家事を担った。

そんななか、姉が35歳で結婚。隣町に引っ越し、立て続けに甥、姪が生まれた。わが家にやっと春がきたと、私は本当に嬉しくて、姪が生まれてすぐに新生児集中治療室に入った時は、姉のかわりに搾乳を届けたり、甥の子守をしたりと一身に世話をした。しかしはりきりすぎたのか、今度は私の身体に異変が。

ちょうど、姉が甥姪をつれて里帰りしている時だった。母を同好会の会場へ送り帰宅し、床でごろ寝をする姉の傍らでパソコン作業をしている最中、生まれながらに弱かった私の心臓が、心房細動をおこしたのだ。ぐえ、と声を発して突っ伏した私に姉が気づき、救急車を呼ぶ。私は意識不明で搬送され、日常生活に戻るまでに1ヵ月かかった。

姉一家との生活はストレスだらけ

その後、姉の産休育休があけ、仕事に復帰するタイミングで、姉一家からわが家での同居を持ちかけられた。母はそれを承諾。私は不承不承だったが、母の気持ちを思うと仕方がない。もともと大家族育ちで、寂しがり屋の母なのに、夫を亡くし、娘も命の危機に陥ったのだから、心細くなるのも無理もないことだ。母67歳、姉42歳、私40歳の時だった。

同居を始めた当時のバタバタを思い出すと、今でもため息が出る。義兄が保険代理店をわが家で営むことになり、空き部屋をつくるために、亡き父の大量の書籍や書類を処分しなければならず、片づけに追われた。

さらにこの義兄が今風に言うなら「モラハラ」のかたまりのような人間。大抵の人となら無難に過ごせる自負があった私だが、世の中にはこんな人がいたのか！ とショックの連続だった。

「いただきます」は言っても「ごちそうさま」は聞いたことがない。家事を担う母へのクレームは日常茶飯事で、光熱費等はこちらが負担しているのに、遠慮はみじんもない。子育てに関しても、やるのは保育園への送迎のみ。姪のおむつを替えるのも私である。

そして恐ろしいことに、結婚生活を経て、姉も同様の人間になっていたのだ。今になって思いかえせば、姉は就職前から母に自分自身の洗濯・食事・掃除をまかせてきたのだから、至極当然のことだったのかもしれない。

自室は万年床で、脱ぎっぱなしの服が散らかり放題。嫁ぐ際にもその部屋は何一つ片づけないままで、あれはすぐ帰ってくるという暗示だったのかとさえ思う。

父の生前は、古い日本家屋のわが家は整然として、玄関も客間もいつでも人を通せるようになっていた。今や玄関には姉たちの靴が溢れ、彼らの不在時に私がそっと揃える。客間の鴨居には何十着もの服がだらりとかけられ、床の間も、以前の神聖な趣は消え去り、モバイル充電器のコンセントがのたくっている。

いつもにこやかで、人に尽くしてきた母は、義兄にひどいことを言われても、姉に文句を言うことはなかった。仕事ばかりだった姉が、やっとつかんだ相手だからと思っていたようだ。その気持ちはもちろん、私にもある。若いうちに父親を亡くし、働きづめだった姉。彼女なりに一家を背負う気持ちがあったのかも、と思うのは身内贔屓（びいき）だろうか。

気がつけば今年、同居生活15年目。母と共に担っていた家事を、私が一身に負うことになっても、姉からは気遣いの言葉は一切ないままだ。しかし私も現在は仕事のない身。こうなったら姉に寄生し、強く生きてやると思っている。

ある時姉が、家族の介護をしながら働く同僚を「いい人だけど、いまいち仕事ができないのよね」と言うのを聞いた。でもその人も、姉のように仕事だけに邁進できるなら、出世できるのではなかろうか。

そんな言葉を飲み込み、私は今日も母を介護し、甥姪に愛情をそそぎ、家族の食事を作るのである。

家族との関係に悩んだら…

歌織さん（仮名）は、母の介護と姉一家の家事を一手に引き受け、強く生きると決意しています。

しかし、関係性が近い人とのトラブルほど、他の人に相談できずに一人で抱え込んでしまう人が多いかもしれません。

悩みがある方・困っている方に向けて、気軽に相談できる場所があります。自分を追い詰めてしまう前に、第三者からのサポートを受ける選択肢も視野に入れてはいかがでしょうか。

●まもろうよこころ

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

●よりそいホットライン（一般社団法人 社会的包摂サポートセンター）

Tel：0120-279-338（つなぐ ささえる）（フリーダイヤル・無料）

岩手県・宮城県・福島県から

Tel：0120-279-226（つなぐ つつむ）（フリーダイヤル・無料）

HP：https://www.since2011.net/yorisoi/

●こころの健康相談統一ダイヤル

電話をかけた所在地の都道府県・政令指定都市が実施している「こころの健康電話相談」等の公的な相談機関に接続します。

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