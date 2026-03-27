「戦闘能力凄まじそう」中川翔子、双子の『ドラゴンボール』コーデ公開！ 「サイヤ人親子ですね」
タレントの中川翔子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちにしまむらの『ドラゴンボール』ロンパースを着せた写真を公開し、そのかわいさが注目を集めています。
【写真】中川翔子の双子『ドラゴンボール』ショット・全カット
悟空コスチュームを着た中川さんが双子を膝に乗せて座る姿や、双子を抱える姿、双子に『ドラゴンボール』をテーマにした爆発エフェクトを施した姿など、さまざまな角度から双子の姿を公開しています。
ファンからは、「すごく可愛いし良いですね」「最高かわいい」「戦闘能力凄まじそう」「可愛んですけど、なんかいつも長男主役で次男脇役とゆーか小さい男の子なら悟空がいい！っていうかも！少し大きくなって写真見た時、『何で〜』ってあるあるなので」「お目目パッチリ可愛い」「べ、ベジータまで サイヤ人親子ですね」などのコメントが寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】中川翔子の双子『ドラゴンボール』ショット・全カット
「すごく可愛いし良いですね」中川さんは「しまむらバースデイのドラゴンボール服、とどいた！！双子男子に着せられて最高！！ かわいいいいいい 悩んだけどお兄ちゃんが悟空、弟くんがベジータです いつか、悟天とトランクスみたいなやんちゃに仲良しな双子になったらかわいいなあ！！」とつづり、写真を10枚載せています。
ファンからは、「すごく可愛いし良いですね」「最高かわいい」「戦闘能力凄まじそう」「可愛んですけど、なんかいつも長男主役で次男脇役とゆーか小さい男の子なら悟空がいい！っていうかも！少し大きくなって写真見た時、『何で〜』ってあるあるなので」「お目目パッチリ可愛い」「べ、ベジータまで サイヤ人親子ですね」などのコメントが寄せられています。
絵日記が書籍化！自身のInstagramで双子の育児投稿を中心に発信している中川さん。時折、絵日記のイラストも載せており、5月1日にはそれを書籍化した『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』を発売します。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)