『むぎゅっとにぎれるマスコット！しんかんせんBOOK』（宝島社）が3月24日（火）に発売された。

【画像】『しんかんせんBOOK』のマスコットラインナップ

『むぎゅっとにぎれるマスコット！しんかんせんBOOK』は、JR東日本・JR東海・JR西日本・JR九州の新幹線をモチーフにしたやわらかい素材のマスコット付き商品。「のぞみ」や「はやぶさ」など、人気車両の特徴的な形状やカラーを再現。やわらかい素材なのでむぎゅっと握れて、小さなお子さまでも安心して遊べるほか、手指を使った遊びを通して集中力や握力を育むことにもつながる。

マスコットは全10種をランダムに封入し、❝大アタリ❞としてゴールドカラーの「ドクターイエロー」と「こまち」の特別仕様も入っている。どの新幹線が出るかは開けてからのお楽しみで、くじ引き感覚のワクワク感が楽しめる。

人気シリーズの最新作も続々登場。3月6日に『ぷにゅっとのびる！わくわくハッピーうんちーずBOOK 大きくなったら何になる?編』、16日には『最強決戦光ってのび～る！恐竜vsドラゴン超限界バトルBOOK』、23日には『王者は誰だ！？最強動物フィギュア＆パズルBOOK』が発売されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）