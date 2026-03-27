◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手は、開幕戦に「1番・DH」で出場。初回にヒットを放ち、四死球でも2度出塁しました。

対するダイヤモンドバックスの先発はザック・ギャレン投手。大谷選手は第1打席で5球目のナックルカーブをとらえ、ライトへのヒットを放ちます。しかし後続は好守備に阻まれサードゴロ。2塁への進塁を試みていた大谷選手はこれでアウトとなり、生還とはなりませんでした。

先制したいドジャース打線でしたが、ギャレン投手の前に快音ならず。4回までは大谷選手の1安打のみに抑え込まれます。3回に第2打席を迎えた大谷選手も、ここではレフトフライとされました。

しかし5回にはドジャース打線が奮起を見せ、ギャレン投手を攻略します。先頭からの連打で無死1、2塁とするとアンディ・パヘス選手が逆転3ラン。後続もヒットを放ち、大谷選手も第3打席で四球を選ぶと、ギャレン投手は降板となりました。

大谷選手は第4打席でも死球で出塁。右肘付近のガードに当たるヒヤリとした球となりましたが、大谷選手は笑顔でプレーを継続。一塁手のカルロス・サンタナ選手と笑顔で言葉を交わす様子も見せました。

この日のドジャースは8得点をあげ逆転勝利。大谷選手は3打数、1安打、2四死球という結果でした。