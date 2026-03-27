◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)

フィギュアスケートの坂本花織選手の現役最後の試合となる世界選手権のフリースケーティングの時間が決まりました。

2025年の6月に引退を発表して全日本選手権では5連覇を達成、ミラノ・コルティナオリンピックでは団体・個人で銀メダルを獲得しました。

迎えた世界選手権ショートプログラム。坂本選手はともに歩んだ中野園子コーチに背中を押されリンクへ向かうと、冒頭の3回転ルッツを成功。続くダブルアクセルも決めると「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」の曲に合わせ、優雅なステップを披露します。

後半の3回転フリップ+3回転トウループを着氷し演技を終えると、会心の笑顔を見せ、会場のファンからは大きな拍手と歓声が送られました。

結果は今季最高得点となる「79.31」で首位。

フリースケーティングは最終滑走となり、日本時間28日の午前5時44分を予定しています

坂本選手は現在同種目3連覇を記録。56年ぶり史上8人目の快挙で、通算3度の優勝は浅田真央さんに並び日本史上最多となります。日本史上初4度目の優勝を決め有終の美を飾れるか、そして坂本選手が語っていた「しっかりと自分自身が満足できる、これでやりきれたと思える試合にできたらいいな」と思える滑りができるか注目です。