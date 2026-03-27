アンガールズ山根、10歳長女の近影添え“お出かけ”報告「すっかりお姉さん」「背も伸びましたね！」「素敵な時間」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。「10歳娘とデート」を楽しんだ様子を写真で披露し、長女の近影も公開した。
【写真】「背も伸びましたね！」アンガールズ山根が公開した10歳長女の近影
4枚の写真をアップ。ショッピングを楽しむ長女の後ろ姿や、カフェでデザートを味わう様子などを披露している。
山根は「大きくなったなぁベビーカーに乗せて2人でどっか行ったデートがついこの前みたい 成長のスピードよ」と長女の成長にしみじみ。感傷に浸っている様子だった。
この投稿には、「髪も背も伸びましたね！」「綺麗な髪の毛」「すっかりお姉さん」「子供の成長って本当にあっという間ですよね」「素敵な時間ですね」「山根さんおしゃれ」「山根パパサングラス似合います」などの声が寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。15年5月に第1子長女の誕生を報告している。
【写真】「背も伸びましたね！」アンガールズ山根が公開した10歳長女の近影
4枚の写真をアップ。ショッピングを楽しむ長女の後ろ姿や、カフェでデザートを味わう様子などを披露している。
山根は「大きくなったなぁベビーカーに乗せて2人でどっか行ったデートがついこの前みたい 成長のスピードよ」と長女の成長にしみじみ。感傷に浸っている様子だった。
この投稿には、「髪も背も伸びましたね！」「綺麗な髪の毛」「すっかりお姉さん」「子供の成長って本当にあっという間ですよね」「素敵な時間ですね」「山根さんおしゃれ」「山根パパサングラス似合います」などの声が寄せられている。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。15年5月に第1子長女の誕生を報告している。