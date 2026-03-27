「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）

智弁学園が８点ビハインドを五回までにひっくり返すセンバツ史上初の猛攻劇を見せた。最大の逆転勝利となり４強へ進出した。

初回に一挙６失点、二回にも２点を追加され絶望的な状況となった智弁学園。だが選手たちはまったくあきらめていなかった。

直後に八木の犠飛で１点をかえして反撃ののろしをあげると、三回には下位打線の連続長打などで一挙３点を奪った。さらに四回、逢坂の適時二塁打で３イニング連続得点を挙げて２点差に迫ると、五回にバッテリーエラーでついに１点差。なおも２死一、三塁から志村が右中間を真っ二つに破る２点二塁打を放って試合をひっくり返した。

８点ビハインドからの逆転劇に甲子園は騒然となった。さらに六回には添本と八木の連続適時打などで３点を追加し、突き放した。なおセンバツで８点差を逆転したのは史上初の快挙。夏の甲子園は複数ケースがある。

その後は投手陣がしっかりと封じて二回以降はスコアボードにゼロを並べて優勝した２０１６年以来、１０年ぶりの準決勝進出を果たした。