３月最後の金曜日である２７日、テレビ各局の朝のワイドショーが一区切りを迎えた。フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）は番組が終了。前身番組から“朝の顔”を５年間務めた俳優の谷原章介は「まだまだテレビの意義というものはある」と力を込めた。また日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）では司会の黒田みゆアナが卒業するなど、各番組は年度末でレギュラー陣が入れ替わる。

フジ「サン！シャイン」は２０２１年から４年にわたって放送された「めざまし８」の後継番組として、昨年３月３１日にスタート。ＭＣに谷原、スペシャルキャスターとしてカズレーザー（月・金）、武田鉄矢（火・水）、杉村太蔵（木）が日替わりで出演してきた。

この日は４人全員が集結した。谷原は最後のあいさつで「『めざまし８』から朝の５年間、みなさんとお時間をご一緒できて本当に幸せでした。気が付けば人生の１／１０の時間になりまして、この５年間でテレビの番組というのは大きく変化をしました。ＳＮＳ、新聞、ラジオといろんなメディアがある中、まだまだテレビの意義というものはあると思っています。そしてテレビはもっともっと面白くできると信じております」と語った。谷原は２９日から始まる同局系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）の後番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）でＭＣを務めることが決まっている。

日テレ「ＤａｙＤａｙ．」では、放送開始の２０２３年４月から出演してきたＭＣの黒田みゆアナがこの日をもって卒業。黒田アナは「手前みそながら、日々すごくいい番組になっているなと思うんですけど、それは努力を惜しまないスタッフの皆さん、武田（真一）さんと山里（亮太）さんのＭＣ、メンバーのみなさんの努力あってなんだろうなと思っております」と感謝を述べた。黒田アナは４月から同局系「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）の新ＭＣに就任する。「ＤａｙＤａｙ．」の後継は後呂有紗アナが務める。

テレビ朝日系「グッド！モーニング」（月〜金、前４時５５分）では、２７日の放送でフリーの森千晴アナウンサーが番組を卒業。森アナは「学生から５年間お世話になりました。朝という特別な時間帯を画面ごしではありましたがみなさんと過ごすことができて幸せでした」とあいさつした。

また日テレ系の「ＺＩＰ！」（月〜金・午前５時５０分）では、既に風間俊介（月曜パーソナリティー）や鈴木福（木曜パーソナリティー）ら多数のレギュラー出演者が今月をもって卒業している。２７日の放送では、３年間続いた人気の料理企画「旅するエプロン ３０秒のごちそう」が終了した。