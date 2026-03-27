◆米大リーグ ドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＫ・タッカー外野手（２９）が２６日（日本時間２７日）、今季の開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「２番・右翼」で先発出場。７回に移籍後初安打となる適時二塁打を放つなど、ド軍デビュー戦で４打数１安打１四球１打点の活躍を見せた。試合後、現地中継局のインタビューに答えたタッカーは「最高の気分です。今年の終わりには３度目、そして３連覇になれたらいいですね。今夜はいいスタートが切れましたし、観客、そして応援に来てくれたファンは本当に信じられないほどでした。本当に素晴らしい夜だった」と振り返った。

２点リードの７回。先頭の１番・大谷翔平投手（３１）が死球を受けて無死一塁。新戦力のタッカーが右中間を破る適時二塁打を放ち、大谷が一気に生還した。すると、続くベッツが中前適時打、５番のスミスには左中間へダメ押し２ランを放ち、４点を奪うなど、一気にリードを６点に広げた。

開幕戦を大勝で飾り、先発した山本由伸投手（２７）は６回９５球を投げて５安打２失点、６奪三振で日本人初の２年連続開幕戦勝利となった。タッカーは「このロースターには素晴らしい選手たちがいますし、人としても素晴らしく、ロサンゼルスの街を愛していて、応援に来てくれる人たちのために最善を尽くそうとしています。この流れに乗ってシーズンを通してやっていきたいです。ドジャースとしてもいいスタートになりました」と白い歯を見せた。