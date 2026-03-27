版三は、「エヴァ歌舞伎」シリーズの浮世絵全7作を、同社オンラインショップ「浮世絵工房」にて3月30日12時に発売する。

今回展開されるのは、同社がプロデュースを手がけるアートプロジェクト「エヴァ・ジャポニズム」の第2弾。2月の「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年記念イベントにて行なわれた「歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン」のキービジュアルを使用した浮世絵全7作が販売される。

キービジュアルを手掛けたのは版三絵師・江幡喜之氏、ティザービジュアルは絵師・出雲氏が手掛けている。

展開される浮世絵は、笛を携えた天上人の如き渚カヲルと若武者の装いに身を包んだ碇シンジを描いた「宿世（すくせ）の行合ひ -- 紅き海の果て、月と太陽が対峙する神話的邂逅」や初号機、零号機、弐号機の三機を独創的なデザインで仕立てた「千社札」など。

他にも、烏帽子を整えた碇シンジや若々しさと色気を象徴する「むきみ隈」で描かれた渚カヲルの「大首絵」なども用意されている。

□浮世絵工房「コラボ浮世絵」一覧

エヴァ浮世絵「エヴァ歌舞伎絵 宿世の行合ひ」価格：42,900円、絵師：江幡喜之

エヴァ浮世絵「エヴァ歌舞伎大首絵・渚カヲル」価格：33,000円、絵師：江幡喜之

エヴァ浮世絵「エヴァ歌舞伎大首絵・碇シンジ」価格：33,000円、絵師：江幡喜之

エヴァ浮世絵「エヴァ歌舞伎千社札・初号機」価格：13,200円、絵師：出雲

エヴァ浮世絵「エヴァ歌舞伎千社札・零号機」価格：13,200円、絵師：出雲

エヴァ浮世絵「エヴァ歌舞伎千社札・弐号機」価格：13,200円、絵師：出雲

エヴァ浮世絵「エヴァ歌舞伎千社札・３点セット」価格：19,800円、絵師：出雲

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