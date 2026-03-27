◆米大リーグ ドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、今季のレギュラーシーズン開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、６回５安打２失点。９５球を投げて無四死球、６奪三振と好投し、日本人投手では初の２年連続開幕白星を挙げた。

試合後、報道陣の取材に応じた右腕は「この初戦を勝てたのはいいことだと思います。試合開始前からすごい盛り上がりでしたし、またロスのファンの皆さんの前に戻ってこれたのはすごくうれしいですし、今日はとにかく勝てたので、またもっといい姿を見せられるように頑張りたいと思います」と笑みを浮かべた。

前年のチャンピオンの証しであるゴールドユニホームを身にまとい、真っさらなマウンドに上がった由伸。初回、２番キャロルは３球で一度は見逃し三振と判定されたが、今季から導入された自動ボール・ストライク判定システム、通称「ロボット審判」によってボール判定に覆った。それでも、結局５球目で左飛に打ち取った。

４回にはＷＢＣドミニカ共和国代表の３番ペルドモに右翼席へ先制２ランを被弾した。しかし、ド軍は５回にパヘスの３ランなどで一挙４得点して逆転に成功し、山本に勝利投手の権利が舞い込んだ。直後の６回、山本は１番からの上位打線を３者凡退に封じ、大谷らにベンチで好投をたたえられた。

由伸はメジャーでは２年連続２度目の開幕投手。東京シリーズでカブス・今永と投げ合った昨季は５回３安打１失点と好投し、勝利投手になった。日本人では１９年の田中将大（ヤンキース、現巨人）以来４人目の開幕白星だった。オリックス時代の２２年にはチームを１２年ぶりの開幕戦勝利に導いたこともある「開幕男」は、ＭＬＢの舞台でもまた新たな歴史を刻んだ。

チームとしてはワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇を狙う今季。昨季のＷＳでＭＶＰに輝いた背番号１８は日本人初のサイ・ヤング賞を狙える位置にいる。目標にしてきた世界一の投手に向けた一年が幕を開けた。