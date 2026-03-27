三代目JSB岩田剛典、イメチェン新ヘアに絶賛相次ぐ「別人級に素敵」「あどけなさ全開で可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/27】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が3月25日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】37歳三代目JSBメンバー「あどけなさ全開で可愛い」話題のイメチェンヘア
岩田はヘアカットする絵文字をつづり、写真を投稿。これまでは長めの前髪を分けてサイドに流していたが、眉と目の間くらいの長さにカットした前髪を下ろし、イメージチェンジした姿を披露している。岩田は見る角度によって柄が変わる黒いスーツを着用しており、シャツ、ネクタイ共に黒いオールブラックコーディネートで、ハイトーンのヘアカラーが映えるスタイリングを披露している。
この投稿には「前髪下ろしてる姿好き」「あどけなさ全開で可愛い」「スーツと髪型が似合いすぎてる」「かっこいい」「別人級に素敵」「完璧に見える」「着こなせるのすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳三代目JSBメンバー「あどけなさ全開で可愛い」話題のイメチェンヘア
◆岩田剛典、新しいヘアスタイル披露
岩田はヘアカットする絵文字をつづり、写真を投稿。これまでは長めの前髪を分けてサイドに流していたが、眉と目の間くらいの長さにカットした前髪を下ろし、イメージチェンジした姿を披露している。岩田は見る角度によって柄が変わる黒いスーツを着用しており、シャツ、ネクタイ共に黒いオールブラックコーディネートで、ハイトーンのヘアカラーが映えるスタイリングを披露している。
◆岩田剛典の投稿に反響
この投稿には「前髪下ろしてる姿好き」「あどけなさ全開で可愛い」「スーツと髪型が似合いすぎてる」「かっこいい」「別人級に素敵」「完璧に見える」「着こなせるのすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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