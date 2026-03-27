【関東地方】下り坂 夜桜見物に行かれる方は注意

高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受ける見込みです。このため、おおむね曇りで夜は雨となり、多摩地方では夕方から雷雨となる所があるでしょう。

《雨のシミュレーション》、各都県５か所ずつの《関東地方各都市の週間予報》を画像で掲載しています。

雨シミュレーション２７日（金）～２８日（土）

３０分ごとの雨のシミュレーションです。雷注意報が発表されているときは、雷雨にも注意しましょう。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

関東甲信地方 各都市の週間予報（２８日（土）～２９日（日））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

週が明けると「菜種梅雨」です、お花見には悩ましい日が多くなるでしょう。

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