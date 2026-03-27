◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 智弁学園 ― 花咲徳栄（2026年3月27日 甲子園）

準々決勝第2試合が行われ、10年ぶりの準決勝進出を目指す智弁学園（奈良）と初の春4強を狙う花咲徳栄（埼玉）が対戦。5回を終えて智弁学園が8点差を逆転し、9―8とリードした。

花咲徳栄は1回表、1死満塁から5番・奥野敬太（3年）が先制適時打。押し出し四球で2点目のあと、8番・中森来翔（3年）、9番・市村心（3年）、1番・岩井虹太郎（3年）の3連続適時打でいきなり6点のビッグイニングをつくった。選抜で初回6得点以上は、19年に山梨学院が札幌第一（北海道）戦で10点をマークして以来7年ぶりだった。

花咲徳栄は2回にも奥野の2打席連続適時打などで2点を挙げ8―0としたが、智弁学園もその裏1死満塁から9番・八木颯人（3年）の左犠飛で1点を返した。3回からは1、2回戦と連続完投勝利の左腕エース・杉本真滉（3年）が4番手として登板。花咲徳栄に傾いていた流れを止めた。

智弁学園は3回裏1死一、三塁から5番・馬場井律稀（3年）の中犠飛で2点目。さらに6番・北川温久（3年）の適時三塁打、7番・多井桔平（2年）の適時二塁打でこの回計3点を挙げた。4回にも2死一、二塁から5番・逢坂悠輔（2年）が右翼線へ痛烈な2点適時二塁打を放ち、2点差に詰め寄った。

5回には1死一、二塁から犠打で走者を二、三塁へ進め、暴投で1点差。さらに四球で一、三塁となった場面で、花咲徳栄はプロ注目右腕の黒川凌大（3年）が4番手で登板したが、2番・志村叶大（3年）が右中間を深々と破る2点適時二塁打を放ち、ついに9―8と試合をひっくり返した。