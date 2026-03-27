人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。グリーンのミニスカ・コスで今季も「VANTELIN BEAUTY」として活動することを報告した。

「【嬉しいお知らせ】#SFormulaに参戦する36 37号車 VANTELIN TEAM TOM′SのVANTELIN BEAUTYとして今年も活動させて頂きます」と報告。「バンテリンビューティー」は4年目となる。

マシンカラーのグリーンのコスチューム姿の写真をアップし「今年で4年目 またSFにRAとして立てて嬉しいです チャンピオン奪還を目指して皆様と一緒に精一杯応援したいと思います。また1年よろしくお願いします」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「超可愛いです」「美しいです」「継続おめでとう」「1年間ファイティン！！」「絶対勝ち抜きましょう 熱く燃え上がりましょう」などの声が寄せられている。

阿比留は、2018年にレースクイーン・デビュー。今年1月に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞した。今季はスーパーGT300クラスに参戦する岡山トヨペットのレーシングチーム「K-tunes racing」のレースアンバサダーユニット「Win G（ウィン・ジー）」などで活動する。

大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル67、スリーサイズはB83・W60・H87。血液型A。趣味はピラティス、ダンス、特技は、誰とでも仲良くなれること。