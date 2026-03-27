◇第98回選抜高等学校野球大会 準々決勝 花咲徳栄 - 智辯学園(27日、甲子園球場)

智辯学園が序盤大量得点を奪われた花咲徳栄に5回に逆転しました。

春の甲子園も準々決勝を迎えます。初回、花咲徳栄が智辯学園の投球が乱れる中で確実に流れを作り、4本のタイムリーなどで一挙6点を獲得。2回でも得点を記録し8点リードしました。

大きく離された智辯学園でしたが、2回に北川温久(3年)がチーム初ヒットを記録し、八木颯人選手(3年)が1アウト満塁のチャンスから犠牲フライで得点をつかむと、3回には再び北川選手がタイムリースリーベースを記録するなど3点を重ねていきます。

さらに4回にも逢坂悠誠選手(2年)がライト前へ飛ばし走者一掃の2点ツーベースと2点差まで迫りました。また5回に打線をつなぎ、2アウト2・3塁に。ここで花咲徳栄の投手が暴投、その間に1点を追加しいよいよ1点差に迫りました。さらに四球で1･3塁とチャンスを拡大。

花咲徳栄はたまらずエースで1回戦、東洋大姫路に完投勝利した黒川凌大投手(3年)を投入しますが、志村叶大選手(3年)が2球目を捉えて左中間への当たり、一気に2点を追加し9-8で逆転に成功しました。