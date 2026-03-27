「マジやめて。冷めるだけ」WBC優勝キャッチャー、芸人の始球式パフォーマンスにガチギレ!?

3月26日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回に引き続き「俺が語りたい以前以後 プロ野球開幕スペシャル」と題し、プロ野球における転換点について出演者たちが語り合った。

芸能人やお笑い芸人による始球式の話題では、長年キャッチャーとしてボールを受けてきた元プロ野球選手がガチなトーンで本音をぶちまけ…。

【映像】地響きするほど観客が沸いた!?オードリー春日の爆笑始球式の様子

同企画にはパネラーとして、春日俊彰（オードリー）、佐々木隆史＆町田和樹（エバース）、エース＆寺家（バッテリィズ）、赤木裕＆きむらバンド（たくろう）が出演。さらに“専門家枠”として、第1回WBC優勝メンバーで野球解説者の里崎智也、高校野球好き芸人のかみじょうたけしも加わり、出演者たちはプロ野球の歴史が“○○以前、以後”でどう変わったのかについて熱いトークを繰り広げた。

春日が語ったテーマは「“爆笑始球式“は春日俊彰以前、以後に分かれる」というもの。春日いわく、2年前に務めた始球式は「選手に悪いな」と思うほど観客を大爆笑させ、「試合よりも盛り上がっちゃった」という。

始球式トークでスタジオが盛り上がるなか、里崎は真面目な表情で「現場の意見言っていいですか？」と発言。続けて「僕は今まで始球式をもう何回も（キャッチャーとして）受けてきましたけど、余計なことは一切何もしないで、さっさと投げて帰ってほしい」と言い放った。

さらに里崎は、「牽制とかマジやめてほしい。冷めるだけ」「何やってんねんって思う」と本音をぶちまける。パネラーたちは、いらだったような表情を見せる里崎に「こわぁ！」「怒られた！」「現場の意見怖いね！」と苦笑。盛山は、これから始球式のオファーが来そうなたくろうに「聞いといてよかったな！」と声をかけていた。