2-0から追いつかれてPK戦負け…アイルランドは日韓大会以来のW杯出場ならず「立ち直りたいが少し時間はかかる」

2-0から追いつかれてPK戦負け…アイルランドは日韓大会以来のW杯出場ならず「立ち直りたいが少し時間はかかる」