2-0から追いつかれてPK戦負け…アイルランドは日韓大会以来のW杯出場ならず「立ち直りたいが少し時間はかかる」
[3.26 欧州予選PO準決勝 チェコ 2-2(PK4-3) アイルランド]
アイルランド代表はワールドカップ出場に王手をかけようかという試合展開も、無念の欧州プレーオフ準決勝敗退となった。ヘイミル・ハルグリムソン監督は敗戦に肩を落としつつも「全力を尽くした選手のパフォーマンスを誇る」と労った。
日韓ワールドカップ以来6大会ぶりの出場権獲得を狙ったアイルランドは、欧州PO準決勝でチェコ代表と対戦。前半にFWトロイ・パロットのゴールで先制すると、オウンゴールで追加点を奪って2点のリードを奪った。
ところが前半のうちに1点を返されると、後半41分に痛恨の同点被弾。2-2で突入した延長戦ではスコアが変わらずPK戦に進んだが、PK3-4で予選敗退が決まった。
DFシェイマス・コールマンは『RTE』を通じて「とても良いスタートだった。敵地で2点リードの状況で非常に早く試合を決定づけたが、相手に巻き返されてしまって残念だ」と総括。互いにロングボールが目立ったことを指摘し、「もっとボールを繋ぐべきだっただろう。立ち直りたいが少し時間はかかる」と正直に悔しさを示した。
ハルグリムソン監督も欧州サッカー連盟(UEFA)を通じて「痛みはある」と残念がった。それでも選手を称えると、「試合中、そして負けてからも会場で応援してくれたサポーターには感謝の気持ちでいっぱいだ」と語り、「このチームの一員であることを誇りに感じている」と胸を張って北中米W杯を目指した戦いを終えた。
アイルランド代表はワールドカップ出場に王手をかけようかという試合展開も、無念の欧州プレーオフ準決勝敗退となった。ヘイミル・ハルグリムソン監督は敗戦に肩を落としつつも「全力を尽くした選手のパフォーマンスを誇る」と労った。
日韓ワールドカップ以来6大会ぶりの出場権獲得を狙ったアイルランドは、欧州PO準決勝でチェコ代表と対戦。前半にFWトロイ・パロットのゴールで先制すると、オウンゴールで追加点を奪って2点のリードを奪った。
DFシェイマス・コールマンは『RTE』を通じて「とても良いスタートだった。敵地で2点リードの状況で非常に早く試合を決定づけたが、相手に巻き返されてしまって残念だ」と総括。互いにロングボールが目立ったことを指摘し、「もっとボールを繋ぐべきだっただろう。立ち直りたいが少し時間はかかる」と正直に悔しさを示した。
ハルグリムソン監督も欧州サッカー連盟(UEFA)を通じて「痛みはある」と残念がった。それでも選手を称えると、「試合中、そして負けてからも会場で応援してくれたサポーターには感謝の気持ちでいっぱいだ」と語り、「このチームの一員であることを誇りに感じている」と胸を張って北中米W杯を目指した戦いを終えた。