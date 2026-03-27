開催：2026.3.27

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 8 - 2 [Dバックス]

MLBの試合が27日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとDバックスが対戦した。

ドジャースの先発投手は山本由伸、対するDバックスの先発投手はザック・ゲーレンで試合は開始した。

4回表、3番 ヘラルド・ペルドモ 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 LAD 0-2 ARI

5回裏、8番 アンディ・パヘス 5球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 LAD 3-2 ARI、5番 ウィル・スミス 2球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 4-2 ARI

7回裏、2番 カイル・タッカー 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 5-2 ARI、3番 ムーキー・ベッツ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 6-2 ARI、5番 ウィル・スミス 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 8-2 ARI

試合は8対2でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの山本由伸で、ここまで1勝0敗0S。負け投手はDバックスのザック・ゲーレンで、ここまで0勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.333。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で6.0回を投げ、5安打（1本塁打）、2失点、6奪三振、防御率は3.00となっている。

ここまでドジャースは1勝0敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方Dバックスは0勝1敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 13:56:23 更新