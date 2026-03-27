木村拓哉が自身のInstagramを更新し、レコーディングスタジオでの最新ショットを公開した。

【写真】木村拓哉の最新ショット／レコーディング風景 他

■木村拓哉「今日はレコーディングスタジオへ！」

公開された写真では、木村がマイクの前でヘッドホンを着け、レコーディングに臨む姿を披露。イエロー系のシャツをラフに着こなしながら、真剣な表情で収録に向き合う姿が印象的だ。

投稿では「今日はレコーディングスタジオへ！ ノリノリのナンバーを一気にやらせていただきました！ スタッフの皆さん、ありがとうございました」とつづっており、充実した収録の様子を明かしている。

■ストーリーズでは「客席を想い浮かべて…」

さらにストーリーズでは、スタジオ内のマイクを写した写真も公開。譜面台が置かれた空間からは、レコーディング直後の空気感も漂う。「客席を想い浮かべて…」という言葉を添えており、歌を届ける先にいる観客への思いものぞかせた。

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

■過去にもレコーディング風景を投稿

木村は過去にもレコーディングの様子を投稿しており、今回の投稿も新たな音楽の届けられる瞬間を期待させるものとなっている。