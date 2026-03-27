キリンビール公式Xで、目黒蓮（Snow Man）の「キリンビール 晴れ風」春ビジュアルが公開された。

【写真＆動画】目黒蓮「晴れ風」春ビジュアル（2枚）／渋谷に掲出中の巨大広告／「晴れ風」新CM

■目黒蓮「晴れ風」春ビジュアル公開

投稿では、「ビールとともに楽しまれてきた桜が、実はいま、消失の危機に。キリン晴れ風は、桜を守る活動を支援しています」というコメント。あわせて、「本日 #さくらの日 は、#晴れ風ACTION サイトも特別仕様に。ぜひ、応援お願いします」と呼びかけた。

公開されたビジュアルには、白シャツ姿の目黒がグラスを手に爽やかな笑顔を見せる姿が収められている。桜の花びらが舞う爽やかなブルーの世界観の中で、春らしい華やかさと親しみやすい表情が印象的な仕上がりとなっている。

■「この春、一歩踏み出すみなさんへ。」背中を押すようなメッセージも

また、別の投稿では「この春、一歩踏み出すみなさんへ。」という言葉とともに、目黒が白シャツ姿で「晴れ風」の缶を手に、やわらかな表情で遠くを見上げるカットも披露。

ビジュアルには「新しくなる。」のコピーに加え、「その決意の向こうには、きっと、たくさんの迷いがある。不安もある。でも、同じくらいたくさんの勇気と、意志がある。待っているだけでは、風は吹かない。みずから動いて、風になる。」というメッセージも添えられており、新たな一歩を踏み出す人に寄り添うメッセージが込められている。

SNSでは「爽やかイケメン」「素敵」「なんてキレイな横顔」「見返り美人すぎる」「目黒くんの言葉が沁みる」といった声が寄せられている。

■渋谷に巨大広告が掲出中

■目黒蓮「晴れ風」新CM

Snow Man

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