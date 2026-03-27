ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ <4169> [東証Ｇ] が3月27日昼(12:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結売上高を従来予想の60億円→65.8億円に9.7％上方修正し、従来の2期ぶりの過去最高予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結売上高も従来予想の30.2億円→36億円に19.2％増額した計算になる。



※25年3月期(15ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

電力切替に係る進捗が順調であることに加え、一部SaaS・システム開発案件の履行義務の提供が完了した案件が当期に集中したこと等に伴う一過性収益の計上、並びに本社費用等が減少することが見込まれることから、当社内で業績予想の精査を行った結果、通期連結業績予想の再修正が必要と判断いたしました。なお、経常利益、親会社株式に帰属する当期純利益については、引き続き非開示としております。

