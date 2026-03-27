ポケモンセンター、一部店舗のイベント開催中止「事情により」 26日に池袋で事件発生
ポケモンセンターの公式サイトが27日に更新され、一部店舗で3月に開催予定だったイベントを中止することを発表した。ポケモンセンターでは、きのう26日に東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」で刺殺事件が起きていた。
【Xより】池袋のポケモンセンターで事件発生 「スタッフの心身のケアを最優先」臨時休業の全文
開催中止になるのはポケモンセンターヨコハマで27日に開催予定だった「いっしょにフレンドバトルinポケモンセンター」、ポケモンセンターフクオカで27日に開催予定だった「ポケモンカードゲーム教室」、28日以降の「ポケモングリーティング」で、中止の理由は「事情により中止とさせていただきます。お客様にはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます」と伝えた。
ポケモンセンターはきのう26日、東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」内にあるポケモン関連商品を扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンターメガトウキョー」にて、同日午後7時15分ごろに事件が発生。20代ぐらいの女性が男に刃物のようなもので刺され、男も自身の首付近を刺した事件が起きており、いずれも意識不明で搬送され、病院で死亡が確認された。これを受け、同店舗は当面の間、臨時休業することを発表していた。
公式サイトでは、「2026年3月26日（木）、東京都豊島区東池袋・サンシャインシティ内「ポケモンセンターメガトウキョー」にて発生いたしました事件に伴い、警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先に、当面の間、臨時休業とさせていただきます」と報告。
「皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。営業の再開時期につきましては、改めてお知らせいたします。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えている。
【Xより】池袋のポケモンセンターで事件発生 「スタッフの心身のケアを最優先」臨時休業の全文
開催中止になるのはポケモンセンターヨコハマで27日に開催予定だった「いっしょにフレンドバトルinポケモンセンター」、ポケモンセンターフクオカで27日に開催予定だった「ポケモンカードゲーム教室」、28日以降の「ポケモングリーティング」で、中止の理由は「事情により中止とさせていただきます。お客様にはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます」と伝えた。
公式サイトでは、「2026年3月26日（木）、東京都豊島区東池袋・サンシャインシティ内「ポケモンセンターメガトウキョー」にて発生いたしました事件に伴い、警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先に、当面の間、臨時休業とさせていただきます」と報告。
「皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。営業の再開時期につきましては、改めてお知らせいたします。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と伝えている。