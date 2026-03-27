女優の細川直美が26日に自身のアメブロを更新。数日間自宅に滞在していた母親が帰宅したことを報告し、母への想いや自身の将来に向けた前向きな決意をつづった。

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この日、細川は「数日前から我が家に滞在していた母が 自宅に戻りました」と切り出し、「少しの間でしたが、密な時間を一緒に過ごす事が出来て嬉しいひとときでした」と、充実した親子の時間を振り返った。

続けて、「歳を重ねて、小柄な母は更に小さく細くなり心配になりますが」と正直な胸中を吐露しつつも、「沢山食べて足腰も鍛えて、ずっと元気でいて欲しいと願っています」と、母の健康を祈る娘としての想いをつづった。

また、話題は「人生100年時代」にも及び、細川は最近の若々しい100歳の方々の活躍に励まされていると言及。「私は100歳まであと50年近くあると思うと、まだまだ色々な事をスタート出来そうな、そんな気持ちになり元気をいただけます」と、自身の未来に対してもポジティブな展望を明かした。最後には「その為にも、まずは健康な身体でいることが大切ですね。頑張りましょっ」と自分自身と読者にエールを送り、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「お母様にとってとても幸せな時間を過ごされたことと思います」「会うたびに小さくなっていく親を見るのは切ないですよね」「何をするにも健康第一ですねえ」などの声が寄せられている。