Snow Man“江戸川出身トリオ” 佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太初の冠番組、4.3放送決定！ ゲストに岡田将生
Snow Manの“江戸川出身トリオ”佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太による初の冠番組『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』（TBS系）が、4月3日22時より放送決定。同日19時から3時間スペシャルで放送される『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、Snow Manが“4月最初のTBS金曜日の夜”を4時間にわたって盛り上げる。
【写真】 佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太が地元で大盛り上がり！
東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太の3人による初の冠番組が決定した。“江戸川出身トリオ”が下町を舞台に、キラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切なしの“気取らないトーク”をして仲を深めていく番組となっている。
3人で地元に帰るのはテレビ初。江戸川をこよなく愛する3人は、地元を舞台にした冠番組の決定に大喜び。同じ病院で生まれ、幼稚園も一緒だったという渡辺と宮舘、そして佐久間の実家には渡辺が親戚レベルで遊びに来ていた…など、エピソードを語ればキリがない3人が、下町ならではの魅力をお茶の間に届けていく。
オープニングは、江戸川区民なら絶対一度は来たことがある!? という行船公園で決行。まさしく3人も小さい頃によく来ていた公園とのことで、咲き始めの桜をバックに開始早々、懐かしいエピソードに花が咲く。
記念すべき初回ゲストには岡田将生が登場。実は岡田も江戸川区出身ということで、初対面の2組ながら、昼間からお酒を片手に地元話で大盛り上がりとなる。そして、Snow Manメンバーとの意外な接点も明らかになる。
さらに、2軒目からは岡田と4月スタートの金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で共演する中条あやみも参加。下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、どんなトークが繰り広げられるのか。
佐久間は「地元を盛り上げる意味もあるので、僕たち3人でこの番組をできることがうれしいです。素敵なゲストの方にも来ていただいて、シンプルに仲良くなったというか、楽しく話せました。ぜひお楽しみに！」とコメント。
渡辺は「台本がないので、その時に思った言葉でしゃべってる感じがナチュラルで、視聴者の方も気張らずに見られる質感になってるんじゃないかなと思います。温かい目で楽しんでいただけたら。楽しかったです！」と語る。
宮舘は「あっという間の時間で楽しかったです。“ざっくばらん”という言葉が良く似合う番組になっているんじゃないかと思います。この番組を見て江戸川のことをたくさん知っていただけたらと思います」とアピールした。
『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』は、TBS系にて4月3日22時放送。
【写真】 佐久間大介・渡辺翔太・宮舘涼太が地元で大盛り上がり！
東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太の3人による初の冠番組が決定した。“江戸川出身トリオ”が下町を舞台に、キラキラなゲストを迎え、下町グルメとお酒を楽しみながら台本一切なしの“気取らないトーク”をして仲を深めていく番組となっている。
オープニングは、江戸川区民なら絶対一度は来たことがある!? という行船公園で決行。まさしく3人も小さい頃によく来ていた公園とのことで、咲き始めの桜をバックに開始早々、懐かしいエピソードに花が咲く。
記念すべき初回ゲストには岡田将生が登場。実は岡田も江戸川区出身ということで、初対面の2組ながら、昼間からお酒を片手に地元話で大盛り上がりとなる。そして、Snow Manメンバーとの意外な接点も明らかになる。
さらに、2軒目からは岡田と4月スタートの金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』で共演する中条あやみも参加。下町レトロな大衆居酒屋を舞台に、どんなトークが繰り広げられるのか。
佐久間は「地元を盛り上げる意味もあるので、僕たち3人でこの番組をできることがうれしいです。素敵なゲストの方にも来ていただいて、シンプルに仲良くなったというか、楽しく話せました。ぜひお楽しみに！」とコメント。
渡辺は「台本がないので、その時に思った言葉でしゃべってる感じがナチュラルで、視聴者の方も気張らずに見られる質感になってるんじゃないかなと思います。温かい目で楽しんでいただけたら。楽しかったです！」と語る。
宮舘は「あっという間の時間で楽しかったです。“ざっくばらん”という言葉が良く似合う番組になっているんじゃないかと思います。この番組を見て江戸川のことをたくさん知っていただけたらと思います」とアピールした。
『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』は、TBS系にて4月3日22時放送。